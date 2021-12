Capriolo investito al Favaro, grosso spavento per un biellese alla guida

Non ha riportato conseguenze gravi il conducente che questa mattina è rimasto coinvolto in un sinistro stradale al Favaro di Biella. Dalle prime informazioni raccolte, un capriolo è spuntato all'improvviso in mezzo alla strada ed è stato travolto dall'auto in corsa. L'impatto è stato notevole e l'animale ha perso la vita. Grosso spavento, invece, per il biellese alla guida, rimasto indenne. Sul posto gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.