Biella: tutto pronto per la "Festa di Natale" a San Biagio con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, FOTO

Ci siamo. In attesa della festa di Natale del Gruppo social "Regalo Biella e dintorni", a custodire i giochi sono stati i Vigili del Fuoco di via Santa Barbara. E nel pomeriggio di oggi 22 dicembre, gli stessi Vigili del Fuoco hanno portato i giochi dove si terrà l'evento, in calendario domani 23 dicembre, al salone di San Biagio.

Un particolare ringraziamento va al Comandante dei Vigili del Fuoco Alessandro Segatori che ha dato la disponibilità a ospitare i giochi, e al capoturno Mauro Di Genua che ha coordinato insieme a tutto il turno il trasferimento.

A organizzare la festa come da diversi anni a questa parte è Mary Secondulfo, che ha fondato il gruppo social. Obiettivo è donare un gioco anche ai bambini che diversamente forse non ne avrebbero nemmeno uno. Sensibile all'evento anche il sindaco Claudio Corradino, che nei giorni scorsi ha donato dei giochi per conto di alcune famiglie che si sono rivolte a lui per chiedere a chi avrebbero potuto fare una donazione.