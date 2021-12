Valle di Oropa, il programma delle Messe di Natale a Favaro e Cossila

Nelle parrocchie della valle di Oropa la celebrazione del Santo Natale vedrà impegnati Favaro e Cossila in un reciproco scambio di appuntamenti, a volte alternati, a volte in contemporanea. Venerdì 24 dicembre, giorno della viglia, la Santa Messa delle ore 22 sarà svolta in contemporanea a Favaro e a Cossila San Grato; la celebrazione si sposterà successivamente a Cossila San Grato per il presepe vivente delle ore 23:15, in piazza della chiesa, e la Messa delle 24.

Nel giorno della Natività, 25 dicembre, il programma seguirà invece un percorso progressivo: alle ore 09:45 Santa Messa a Favaro mentre, alle ore 11 e alle 18, tornerà protagonista Cossila San Grato con le due restanti Messe della giornata.

La giornata del 26 si svolgerà in maniera identica al 25 dal punto di vista dei luoghi e degli appuntamenti, una sola la variazione: l’ultima Messa della giornata, a Cossila San Grato, partirà alle ore 17 anziché alle 18.