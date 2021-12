Benna, Energy Photo Contest, un concorso aperto a tutti

Proseguono i lavori del progetto “EN.E.R.G.Y. Encouraging Municicipalities in European ideals, pagaGonsand solidaritY”, che vede capofila il Comune di Benna con una rete di partner formata da: Comune di Cerrione, Comune di Massazza, Mairie de Villerest (Francia), Comité de Jumelage de Lentigny (Francia) e Comune di Pielenhofen (Germania).

Oggetto principale del progetto è la promozione della solidarietà in un tempo particolare per l’Europa, attraverso l’approfondimento del sostegno reciproco, della condivisione, dell’aiuto, promuovendo la solidarietà intergenerazionale, il dialogo culturale e l’idea di un’Europa democratica. L’evento di gemellaggio si terrà alla fine del mese di febbraio 2022 e prevede il coinvolgimento dei giovani, degli incontri con realtà solidali del territorio, la presentazione di iniziative proposte dai partner in campo solidaristico durante il periodo della pandemia e molte altre iniziative. In questi mesi, i partner di progetto hanno organizzato alcuni incontri on line per fare il punto della situazione e lavorare assieme all’organizzazione dell’evento.

Nelle settimane scorse è stato lanciato anche un concorso fotografico “EN.E.R.G.Y. Photo Contest” che vuole dare spazio al racconto – attraverso le immagini - di azioni solidali, del volontariato dei territori e della solidarietà in ogni sua forma, soprattutto attuata durante il periodo pandemico Covid-19. L’iniziativa invita a raccontare attraverso la fotografia cosa sia e come venga attuata la solidarietà. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Gli scatti verranno esaminati da una giuria formata da 2 rappresentanti per ogni partner di progetto. Ogni persona potrà partecipare al concorso inviando 1sola fotografia. Per essere ammesse ad Energy Photo Contest le foto devono essere inviate tramite mail all’indirizzo energybenna@gmail.comLa data di scadenza per l'invio delle foto è il 10.01.2022 alle ore 17.In allegato trovate il regolamento completo per la partecipazione al concorso.

Per maggiori info e dettagli è possibile consultare il regolamento del Contest sulla Pagina Facebook del progetto al seguente link (https://www.facebook.com/ENERGY-Project-102414711796119) o sul sito del Comune di Benna https://www.comune.benna.bi.it/home/progetto-energy-encouraging-municipalities- european-ideals-paragons-and-solidarityLe foto raccolte tramite il concorso saranno pubblicate anche sul book creato appositamente per il progetto.

Vi ricordiamo, inoltre, che per rimanere aggiornati sulle iniziative del progetto è possibile seguire la Pagina Facebook ENERGY Project al seguente link https://m.facebook.com/ENERGY-Project-102414711796119/