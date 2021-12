ASL Biella, una statua di Santa Lucia donata all'Ospedale

Una statua di Santa Lucia portata in dono all'Ospedale di Biella. L'opera scolpita è stata consegnata da Sergio Catto di Cavaglià all'équipe del reparto di Oculistica, come ringraziamento per il buon esito dell'intervento e per le cure ricevute dalle dottoresse Anna Zanardi, Emanuela Traversa, Rita Masi, Valentina Malfitana e al dottor Vincenzo Ferrara, allora direttore della SC Oculistica e presente per l'occasione.

La statua, che raffigura la protettrice degli occhi, è stata consegnata come ringraziamento allo staff del reparto di Oculistica dell'ASLBI per le cure ricevute, alla presenza dell'équipe, del Direttore Generale Mario Sanò, del Direttore Amministrativo Paolo Garavana, del Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie Antonella Croso e del presidente dell'Unione Italiana Ciechi Biella Adriano Gilberti.