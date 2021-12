Vigliano, arriva l'ecocalendario 2022: ecco come lo descrive il sindaco Vazzoler

A Vigliano l'ecocalendario 2022 sarà disponibile anche in versione digitale. A partire dalla prossima settimana inizierà la distribuzione a domicilio. Il calendario è strutturato su 13 mesi: comprende quindi anche il mese di gennaio 2023. La grafica, completamente rinnovata, si deve interamente ad Adriano Leone, che l'ha realizzata senza alcun onere per il Comune.

La pubblicazione mira a rendere quanto più chiara e immediata la ricerca delle informazioni utili per il cittadino: zone e giorni di raccolta sono individuabili univocamente grazie a semplici simboli colorati. Una infografica sulla Tari puntuale chiarisce inoltre il metodo di calcolo del tributo.

Lo presenta così il sindaco Cristina Vazzoler: “Il nostro augurio per il nuovo anno vi giunge con questo ecocalendario, che molti ci confermano essere utile e gradito. Non è solo un promemoria: l’intento è di un’informazione capillare che renda sempre più efficace la gestione dei rifiuti e più equa e corretta l’applicazione dei costi. Resta chiaro e fermo il principio secondo cui a chi differenzia meglio i rifiuti devono essere applicati oneri minori. La complessa questione societaria che riguarda la SEAB ci ha imposto il passaggio alla Tari Puntuale tributo dal 2021. Ma nulla è cambiato per il cittadino-utente! Si tratta di una pura questione amministrativa, legata alla presa d’atto che SEAB debba occuparsi della materiale raccolta ma non della bollettazione e degli incassi, che quindi rientrano in capo al Comune. Inoltre, in quanto tributo comunale, la Tari puntuale NON è gravata dall’IVA. La raccolta rifiuti è proseguita con la medesima modalità: bidoni singoli dotati di transponder, da esporre solo quando pieni. Per i bidoni condominiali, non appena possibile, si procederà con l’inserimento delle calotte che possano calcolare il volume dei rifiuti da conferire. Ad ogni nucleo familiare è stata e sarà addebitata una quota fissa, in rapporto al numero dei componenti ed una parte variabile, determinata dal numero degli svuotamenti: ogni dettaglio sul calcolo dei costi viene illustrato in queste pagine, con le possibili agevolazioni per gli aventi diritto. Anche per questo 2022, quindi, l’invito che rivolgiamo a tutti voi è quello di lavorare insieme, in un’ottica di minori sprechi di risorse, di riduzione dei rifiuti indifferenziati, di ottimizzazione della raccolta differenziata”.