Unione Valle Elvo, approvato bilancio di previsione: dal 2022 Allert System esteso a tutti i comuni

Approvato a Graglia, durante la seduta del 21 dicembre, il bilancio di previsione 2022-24 dell'Unione Montana Valle Elvo.

Tra le attività principali messe a bilancio per il prossimo anno vi sono: l'avvio dal progetto "Allert System", un servizio di messaggistica automatico rivolto ai cittadini per avvisarli in caso di pericolo o di allerta meteo. Il sistema si aggiunge alla revisione dei piani di protezione civile già completata nel 2021. Se ad oggi erano 4 i comuni che avevano già avviato in proprio tale sistema, dal 1° gennaio, con spese a carico dell'Unione Montana, lo stesso verrà esteso a tutti i 15 paesi dell'Unione. Sul fronte dell'accoglienza SAI, il progetto triennale di accoglienza diffusa dei richiedenti asilo entra nel suo secondo anno. Prevede 30 posti per adulti e famiglie, accoglie e inserisce sul territorio in maniera diffusa. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno.

A seguito dell'adesione del territorio dell'Unione Montana ai distretti del commercio, insieme ad altri comuni del Vercellese e Torinese, è stato creato un capitolo ad hoc sul bilancio al fine di poter cofinanziare le iniziative rivolte al commercio che verranno attuate attraverso il distretto. Il piano programmatico del distretto prevede: formazione e digitalizzazione per gli esercenti, aumentare il legate commercio/turismo ed infine arredo urbano e mobilità leggera per gli enti pubblici. Sono state incrementate rispetto agli anni passati le risorse sulla manutenzione della rete viaria secondaria. Si tratta degli interventi che l'Unione Montana effettua per lo più su strade bianche che raggiungono gli alpeggi o frazioni più isolate. Poter garantire ad allevatori e agricoltori delle strade percorribili e in buono stato è da sempre una delle priorità dell'ente. Al termine, brindisi augurale di fine anno.