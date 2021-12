Cossato, il 2022 sarà l’anno del Distretto Urbano del Commercio

A Cossato si sta costituendo il Distretto Urbano del Commercio che è l’ambito territoriale nel quale cittadini, imprese, realtà sociali liberamente aggregati collaboreranno per fare del commercio e dei servizi il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse del territorio. Ragionare, lavorare e cooperare per il bene comune con benefici che si vedranno nel tempo richiederà maturità e capacità progettuale, una sfida che il Distretto del Commercio di Cossato vuole accettare per rendere migliore la vita del centro urbano.

L’idea innovativa parte dall’assegnare al commercio un ruolo centrale per rivitalizzare il centro della città. La Regione Piemonte, che promuove l’istituzione dei DUC, darà concreti supporti economici per la realizzazione dei progetti che saranno sviluppati attraverso una “regia unitaria” composta da rappresentanti delle associazioni di categoria nel settore del Commercio ,con capofila il Comune di Cossato e attraverso il coordinamento di un manager di Distretto. Il DUC sarà dunque uno strumento fondamentale per “governare” lo sviluppo e la valorizzazione della rete locale. Saranno protagoniste del DUC di Cossato anche i commercianti e i professionisti che operano sul territorio, le associazioni culturali, sociali e sportive, oltre ad importanti aziende di riferimento e naturalmente le scuole e tutti i cittadini cossatesi. Le attività in programma prevedono azioni di largo respiro, che partono dalle esigenze concrete e condivise da operatori e utenti, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità del commercio e della qualità della vita nel Distretto Urbano di Cossato, che ha già un logo riconoscibile e stilizzato con tre c concentriche rosse su sfondo rosa.

Le tre C rappresentano Cossato, il Commercio e il suo Centro, formando un bersaglio ideale che ha l’obiettivo di migliorare la vita di tutti e cittadini con particolare attenzione alle famiglie e alle donne. Base del progetto è l’Accordo di Distretto attraverso il quale le diverse parti assumeranno impegni e ruoli necessari alla realizzazione degli obiettivi: il soggetto capofila di tutte le iniziative è l’Amministrazione Comunale di Cossato che già da tempo supporta le iniziative del commercio locale ma che con il nuovo strumento del DUC potrà accedere a nuove risorse sia economiche che umane per dare una spinta decisiva alle idee e ai progetti che nascono a Cossato. Alcuni dei temi che saranno affrontati sono: la promozione e l’animazione del territorio, gli interventi di qualificazione urbana, la comunicazione e il marketing di distretto, la gestione di servizi in comune, la formazione e la digitalizzazione, l’integrazione tra esercizi di vicinato e vetrine digitali, le tematiche ambientali e di sostenibilità la sicurezza.

L’invito rivolto a tutte le attività all’interno del perimetro del Distretto e non solo, è quello di partecipare alla costruzione e realizzazione di questo programma, avanzando proposte attraverso le proprie rappresentanze di categoria e i canali social del DUC (Facebook, Instagram, Linkedin) e soprattutto partecipando alle iniziative di informazione e di formazione che saranno attivate già a partire dalle prime settimane del 2022. Il successo del Distretto e le sue ricadute sul territorio nel tempo passeranno attraverso la capacità di collaborazione delle parti che vi parteciperanno.