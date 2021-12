Vaccini, Federspev: “Grazie a tutti i volontari”

Federspev Biella ringrazia i volontari per la campagna vaccinale - Foto archivio newbiella.it

La Federazione Sanitari Pensionati e Superstiti, a nome dei Medici Pensionati Volontari iscritti e non iscritti alla nostra federazione, impegnati in questa epica campagna vaccinale contro il covid nei vari centri del nostro biellese, ringrazia di cuore l’Arma “per eccellenza” nella veste dei Carabinieri pensionati, il Corpo degli Alpini nella veste dei volontari biellesi dell’A.N.A., i volontari della Protezione Civile ed i volontari biellesi della C.R.I, per il prezioso supporto logistico ed empatico fornito durante le attività vaccinali.

“Per aspera sic itur ad astra”. Buon Natale a tutti i nostri Volontari.