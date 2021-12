Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

U19

Biella Rugby vs Eridania 57-15

Brc: Negro; Panizza, Moretti, Caputo, Ramella Bon; Sciarretta (cap.), Nicolo; Mafrouh, Mondin, Protto; Bodone, Cafaro; Zanotti, Mureddu, La Cognata. A disposizione: Ballarè e Bocca.

Andrea Caputo, coach: “Partita mai in discussione e il risultato finale dice tutto. Tra infortuni e quarantene, Biella si è presentata al campo con una lista di sole sedici unità, tra queste un giocatore, Moretti, in prestito dalla U17. La partita è iniziata subito bene ed è continuata anche meglio. Mete di Moretti, Mureddu, Panizza, Mafrou (2), Zanotti (2), Protto e Sciarretta. Di Moretti tutti i punti al piede”.

Old Brc Old vs Eminenze Grigie

Brc: Tagliabue, Suffada, Vatteroni, Sappino, Pagliano, Givone, Bertone, Capponi, Clerico, Ramella Pollone, Grandi, Martino, Heery, Grillenzoni, Crivellari, Cocimano.

Daniele Vatteroni diesse Old: “Bel sabato di gioco ed amicizia. Sul campo si è giocata una partita ‘maschia’, a tavola grande festa. La vera vincitrice della giornata, oltre allo spirito Old, è stata la Rosa, mamma Capponi, che ci ha cucinato dei meravigliosi pizzoccheri ed ha regalato a tutta la nostra squadra una bellissima cuffia di lana gialloverde fatta a mano da lei”.

Notizie dal Club

Giorgio Zavallone, atleta Brc, è medaglia d’oro alla sua prima gara di Power Lifting organizzata dalla Federazione Italiana Power Lifting. Alla competizione ha partecipato anche il suo compagno di squadra dell’U17 Morgan Bono. La partecipazione dei nostri due atleti alla gara nazionale di Power Lifting rientra nell’ambito della formazione alla polivalenza in cui sono coinvolti tutti i ragazzi del settore giovanile del club, a partire dai sette anni con il progetto Multisport.

U17 Matteo Morel è stato convocato per il raduno di categorie Nordovest a Parma dal 4 al 6 gennaio. Matteo gioca con i colori Brc dalla U9.