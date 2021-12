Podismo, nuova modalità di premiazione nella 3 cross in 1 di Claudio Canatone

Continuano gli appuntamenti podistici organizzati da Claudio Canatone con la formula “3 in 1”, tre corse al prezzo di una. La formula scelta per queste manifestazioni podistiche non competitive e libere a tutti consiste nel dare l’opportunità, ai partecipanti che hanno versato la quota di iscrizione di 6 euro, di scegliere quali distanze percorrere tra le tre proposte, 2, 4 o 6 chilometri oppure tutte e tre.

Domenica 26 dicembre sarà protagonista Sandigliano e i runner si affronteranno nei tracciati di Cascina Andriana, in via Andriana 5, con partenza alle ore 09:30 per la 2 km, 09:45 per la 4 km e 10:20 per la 6 km. Ritrovo alle ore 08 nel medesimo luogo. Per l’occasione è stata elaborata una nuova modalità di premiazione: i primi 50 preiscritti entreranno a far parte di un’estrazione in cui sono in palio 25 premi di valore, tra cui abbigliamento sportivo e oggettistica elettronica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzatore Claudio Canatone al 366.4159654 oppure scrivendo a athletic@teletu.it.