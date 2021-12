Elezioni provinciali, Delsignore: "Ramella Pralungo ha vinto con i voti del centrodestra"

"Il candidato del centrosinistra Emanuele Ramella Pralungo ha vinto con il centrodestra al governo di Biella. Un fallimento totale per chi avrebbe voluto essere rappresentato da un candidato che in teoria doveva rappresentarlo. I giochi gli hanno fatti Biella e Cossato, con Francesca Delmastro scaricata da Forza Italia o dalla Lega".

Parole del consigliere comunale di Pollone Paolo Delsignore, uomo di centrodestra anche se non iscritto ad alcun partito, che critica il centrodestra biellese per la sconfitta alle elezioni provinciali per la presidenza di domenica 19 dicembre.

Secondo Delsignore questo risultato è connesso all'amministrazione di centrodestra del capoluogo, che definisce fallimentare: "Cosa è successo a Biella? A Biella manca una forza di centrodestra credibile con programmi di rilancio per la città fattivi e concretizzabili (con le risorse del PNNR neanche richieste per mancanza di progetti) che portino lavoro per i biellesi, rilancino il turismo e ci connettano con una autostrada o con un treno al mondo reale dove le idee contano più dei partiti. Ribadisco: ha vinto Ramella Pralungo con i voti del centrodestra e credo che se lo sia pure meritato nonostante tutto".

La critica di Delsingore si conclude con un analisi dei partiti di oggi: “Una volta si votava per ideologia politica e non si poteva sbagliare in quanto credevi che quella forza politica, destra o sinistra che fosse, rappresentasse i tuoi ideali. Poi si è passati a votare le persone in cui credevi, nelle quali riponevi fiducia e che avrebbero rappresentato i tuoi ideali, poi le coalizioni politiche che portavano avanti i programmi che condividevi e che pensavi venissero realizzati. Poi ai giorni nostri dove ritengo che i partiti siano diventati più solo dei comitati elettorali che non rappresentano più nessun elettore che d’altro canto non va neanche più a votare vista la percentuale dei votanti in Italia”.