Biella, è bagarre in consiglio sulla situazione del carcere: in tre abbandonano l'aula (foto di repertorio)

Dalla calma della presentazione da parte della garante dei diritti delle persone private della libertà personale Sonia Caronni in consiglio comunale, in scena oggi 21 dicembre, a Biella della situazione in carcere, ai toni accesi del capogruppo della Lega Alessio Ercoli è stato un attimo.

Al centro della discussione, la relazione presentata dal garante in cui è stata evidenziata una situazione complessa nell'istituto per via della mancanza della figura del responsabile di presidio, dei turni di guardia medica e dalla figura del medico psichiatrica. Al termine della presentazione, Ercoli ha preso la parola dibattendo sulla relazione facendo riferimento a quella presentata da Asl, a detta sua non coincidente con quella di Caronni, con toni decisamente accesi anche con il presidente del consiglio Marzio Olivero.

Di qui l'abbandono della sala da parte dei consiglieri Topazzo, Coletta e El Attar. Liste civiche, Pd e Fdi hanno invece ringraziato del suo impegno il garante.