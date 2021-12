Si reca in visita dalla nonna ma la trova senza vita: dramma a Cavaglià

Si porta a casa della nonna per farle visita e la ritrova senza vita. Macabra scoperta per un biellese nella giornata di ieri, 20 dicembre, a Cavaglià: dalle prime informazioni raccolte, la donna di circa 86 anni è morta per cause naturali all'interno della sua abitazione. Sul posto si sono portati i Carabinieri e il personale medico che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.