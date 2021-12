Scontro tra auto a Mongrando, una donna portata in ospedale (foto di repertorio)

È stata trasportata in ospedale per accertamenti la donna alla guida, rimasta coinvolta in un incidente stradale a Mongrando. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 di ieri, 20 dicembre.

Dalle prime informazioni raccolte, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio una 44enne assistita dal personale medico del 118. Indenne l'altro conducente. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.