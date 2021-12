Incidente mortale in Valle Cervo, morto un uomo di 70 anni (foto di repertorio)

Tragedia in alta Valle Cervo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma un uomo di circa 70 anni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo tra Bogna e Balma, frazioni situate nel comune di Campiglia Cervo.

Dalle prime informazioni raccolte, avrebbe perso la vita nel sinistro. Non sono ancora note le generalità del conducente. Sul posto la Polizia, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Traffico rallentato su ambo le direzioni.