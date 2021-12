Biella, scontro tra due automobili in via Oremo

Tamponamento con feriti lievi in via Oremo a Biella, questa mattina 21 dicembre. A scontrarsi sono state due automobili, una Golf e una Clio.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso e 118 che ha trasportato in ospedale la conducente della Clio.

Entrambi i veicoli percorrevano via Oremo da via Pollone verso via Piacenza.