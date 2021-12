A fuoco cappa della cucina, allarme a Salussola

Vigili del Fuoco in azione nella frazione Arro di Salussola. L'allarme è scattato poco prima delle 17.30 di oggi, 21 dicembre, per un incendio che ha interessato la cappa della cucina di un'abitazione. Il tempestivo intervento delle squadre ha evitato conseguenze ben più gravi. Ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.