Scuole: dalla Regione un milione di euro per il pavimento del Liceo Sella dove è stato trovato l'amianto, Iti e Gae Aulenti

La Regione firma un assegno da un 1 milione di euro a favore degli Istituti scolastici superiori biellesi. I fondi stanziati dall’assessorato regionale all’istruzione, e approvati nella giunta di ieri mattina 20 dicembre, saranno in particolare impiegati per realizzare gli interventi di messa in sicurezza dell’intradosso dei solai dell’ITIS Q.Sella e la sostituzione dei serramenti dell’ITG Rubens (Gae Aulenti), per un importo complessivo di 890 mila euro; 200 mila euro, invece, saranno destinati alla bonifica ed al ripristino delle pavimentazioni in vinil-amianto dell’edificio dell’Istituto Quintino Sella in via Addis Abeba a Biella che quest’estate avevano impedito agli 800 studenti biellesi di rientrare in classe.

“Uno stanziamento straordinario e necessario per garantire maggiore sicurezza alle nostre scuole – ha commentato l’assessore all'Istruzione Elena Chiorino – questi sono fondi che derivano da un capitolo dedicato ad interventi di emergenza nelle scuole piemontesi che ho fortemente voluto istituire da quando sono diventata membro di questa giunta regionale.”

La scuola superiore “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella, sede dei licei Linguistico, Artistico e Classico, sarà tra i soggetti destinatari del contributo: “Spero che ora si possano ripristinare degli orari tali da poter garantire ai ragazzi di ritornare ad una normalità di vita scolastica: è stata una situazione inaccettabile che ha comportato davvero notevoli disagi ad alunni e docenti e che non deve più ripetersi - ha sottolineato l’assessore - e grazie a questo stanziamento straordinario l’edificio potrà tornare nuovamente agibile”.