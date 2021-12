Gli Alpini di Cavaglià sono il Personaggio dell'Anno 2021

Sabato sera cerimonia di consegna del premio "Personaggio dell'Anno 2021", andato quest'anno al gruppo Alpini di Cavaglià per il loro generoso servizio e la loro presenza attiva sul territorio. Presenti, oltre all'amministrazione comunale, membri delle associazioni del paese, in rappresentanza della popolazione, che, per motivi Covid, non ha potuto essere presente.

“Un riconoscimento è andato alle società sportive per aver insegnato che sport significa anche costanza, pazienza e determinazione – spiegano dal Comune - Durante la serata è stato proiettato un filmato sul gruppo Alpini e uno sui successi sportivi italiani. A tutti i presenti è stato reso noto che il Comune di Cavaglià ha ricevuto il Diploma Europeo, riconoscimento destinato alle città ed ai comuni che hanno attivato gemellaggi con municipalità straniere e si sono impegnati nello sviluppo delle relazioni con i comuni partner europei”. Al termine scambio di auguri ed un piccolo rinfresco.