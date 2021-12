I biker vestiti da Babbo Natale a spasso per il Biellese

Se è vero che la stella cometa è seguita dalla scia, il bagliore dell'evento del 12 dicembre agli Orsi "Santa Lucia con i Think Biker" ha continuato a suscitare in chi ha partecipato entusiasmo e voglia di trasmettere gioia a quanti nell'incrociare lo sguardo di un motociclista vestito da Babbo Natale ha regalato un sorriso, siano questi grandi, piccini e in particolar modo i meno fortunati.

Così, domenica 19 dicembre, Think Biker, Vespa Club e i tanti simpatizzanti a due ruote, hanno indossato nuovamente il costume da Babbo Natale e hanno partecipato in gran numero dapprima a Vigliano Biellese in Piazza Martiri x i Mercatini di Natale, organizzato dalla Proloco locale, per poi spostarsi verso la struttura "Soggiorno Agricolo Mario e Marie Gianinetto di Salussola" per un rombante augurio di Natale e tanti sorrisi a chi i Babbi Natale in moto la settimana prima non li ha potuti vedere. I Biker natalizi ringraziano enti e strutture per la collaborazione e per l'opportunità offerta, augurando a tutti delle buone feste.