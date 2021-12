L’osteopatia al centro: un nuovo studio a Tollegno per Serena Pidello e Marco Gaffuri (VIDEO)

L’osteopatia è un sistema consolidato di assistenza alla salute, complementare alla medicina tradizionale, che si basa sul contatto manuale per la valutazione, la diagnosi e il trattamento della persona. Nata alla fine dell'Ottocento negli USA da Andrew Taylor Still - medico chirurgo di formazione classica - la terapia osteopatica non prevede l’utilizzo di farmaci o il ricorso alla chirurgia, ma lavora attraverso manovre specifiche efficaci che interessano l’apparato neuro-muscolo scheletrico.

Per Serena Pidello e Marco Gaffuri, il termine “osteopatia” non è solo sinonimo di “lavoro”. I due giovani osteopati infatti, neolaureati con Master presso l’Università AIMO (Accademia Italiana Medicina Osteopatica) di Saronno, vivono questa professione con amore e passione, con l’obiettivo comune di poter aiutare ogni paziente a sentirsi meglio.

“I nostri cinque anni di studi fuori sede, lontani da casa, sono stati lunghi e molto impegnativi – raccontano – con tanti sacrifici per gli innumerevoli esami da preparare, ma con grande felicità e soddisfazione quando si superavano, perché i nostri obiettivi sono sempre stati chiari”.

Durante gli studi, Serena e Marco hanno acquisito cinque anni di esperienza lavorativa all’interno della clinica universitaria; questo ha permesso loro di collaborare insieme e di scoprire che condividevano la stessa visione del paziente, riuscendo però a specializzarsi in ambiti diversi. Marco, infatti, si occupa maggiormente di pazienti sportivi e della terza età, Serena è specializzata in ambito femminile e pediatrico.

“Era un orgoglio quando, in clinica, un docente si complimentava con noi per i nostri ragionamenti clinici o per la gestione dei pazienti – confessa Serena –. È stata un’ulteriore conferma di quella che già eravamo convinti fosse la nostra strada”.

Chi è l’osteopata e come tratta il paziente?

“A differenza di come spesso è stato - erroneamente - considerato in passato, l’osteopata non ‘aggiusta le ossa’, non fa massaggi e non ‘scrocchia’ i pazienti – spiega Marco –. Questo è accaduto perché non si riteneva la terapia osteopatica come una vera professione; dal 7 luglio di quest’anno invece, è stata riconosciuta ufficialmente come professione sanitaria”.

“L'osteopatia ha un approccio olistico, ovvero una visione completa del paziente. Questo tipo di approccio è causale e non sintomatico, perché non tratta esclusivamente il sintomo per cui il paziente si presenta, ma ricerca la vera causa che ha provocato il dolore – spiega Serena –. Questo consente di avere una veduta di insieme del paziente, che permette al contempo una migliore comprensione del suo quadro clinico e della sua sintomatologia. Oltre agli aspetti muscoloscheletrici e anatomici per cui si presenta il sintomo, viene tenuto in considerazione anche il lato biopsicosociale, ovvero gli aspetti legati alla vita di tutti i giorni, che può avere un forte impatto nel paziente”.

Il compito dell’osteopata è quindi quello di ricercare la salute, tenendo a mente che le strutture del corpo sono tutte collegate tra loro, in equilibrio; se quest’ultimo viene alterato o perturbato, l’osteopata tratta quelle strutture che lo stanno influenzando.

La figura ricoperta da Marco e Serena risulta quindi essere utile nella gestione del dolore cronico e di problematiche muscolo scheletriche (e non), ed è versatile per poter collaborare con diverse figure medico sanitarie in maniera complementare all’interno di svariate condizioni cliniche. “È interessante evidenziare il fatto che l’osteopatia potrebbe avere un ruolo importante in ambito preventivo di cura e che, a sua volta, potrebbe avere dei risvolti positivi portando ad una riduzione dell’impatto sul sistema sanitario nazionale e dell’assenteismo sul lavoro” conclude Serena.

L’osteopatia è una delle professioni sanitarie più versatili: infatti, è applicabile a tutte le età, già dai primi mesi di vita, e risulta un forte strumento di gestione di diverse condizioni patologiche. Non vengono utilizzate solo tecniche di mobilizzazione forti, ma presenta diversi approcci adatti alle più svariate condizioni fisiche (come ad esempio l’artrosi o la sindrome del colon irritabile).

Lo studio si trova a Tollegno (BI), in via XX Settembre al numero 2A. Oltre a quello biellese, i due giovani hanno aperto anche uno studio a Mariano Comense, a Como, in via Santo Stefano 58A.

Per informazioni o per fissare un appuntamento:

Serena Pidello – Tel. 366 3172 390

Marco Gaffuri – Tel. 349 5457 379

Pagina Instagram: www.instagram.com/osteopatis_gaffuri_pidello