Terze dosi, inserimento in lista d’attesa per chiamate last minute in caso di impossibilità a presentarsi nella data inviata tramite SMS

A domani, mercoledì 22 dicembre a domenica 9 gennaio 2022, in caso di impossibilità a presentarsi nella data inviata tramite SMS è possibile recarsi presso i punti vaccinali di Biella in Biver Banca e al Cantinone della Provincia di Biella e di Cossato alla Casa della Salute, chiedendo di essere inseriti in una lista per le chiamate last minute ed effettuare la vaccinazione beneficiando dei posti lasciati liberi dalle persone che eventualmente non si presentassero. Il cittadino, in possesso della convoca ricevuta tramite SMS, potrà accedere in uno dei tre centri negli orari di apertura e far presente la necessità di cambiare appuntamento.

Il personale ASLBI, in base andamento dell’adesione giornaliera presso il centro, potrà inserire il nominativo nell’elenco per le chiamate last minute o far attendere il cittadino proponendo di vaccinarlo contestualmente, al posto di altri utenti che non si fossero presentati in quello stesso giorno. Si tratta di una scelta organizzativa messa in campo nel periodo delle festività natalizie dall’ASLBI e volta a venire il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini che hanno ricevuto la convoca per la terza dose e che hanno esigenza di anticipare o posticipare l’appuntamento. L'Azienda Sanitaria si propone così di ottimizzare il più possibile l’attività vaccinale in rapporto alle risorse impiegate, vaccinando il numero più alto possibile di aventi diritto, come previsto dagli obiettivi regionali. Al fine di favorire un regolare svolgimento dell’attività, si chiede alla cittadinanza collaborazione con il personale del centro e il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Durante le festività natalizie, i centri vaccinali dell’ASLBI saranno chiusi nel pomeriggio del 24, il 25 dicembre, il pomeriggio del 31 e il 1° di gennaio. Il centro vaccinale presso la Provincia di Biella (Cantinone) sarà chiuso anche il 26 dicembre e il centro presso la Casa della Salute di Cossato sia il 26 che il 27 dicembre. Si ricorda che è tuttora consentito l’accesso diretto a tutti i centri vaccinali ASLBI a coloro a cui scade il Green Pass entro le 72 ore successive e ai soggetti con obbligo vaccinale (personale del Comparto sanitario e socio-assistenziale, personale scolastico docente e non docente, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) e per tutti coloro che devono effettuare la prima dose. Il centro unico tamponi Covid ASLBI nell'area esterna dell'Ospedale di Biella sarà chiuso i giorni 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022.

In tutti gli altri giorni, dal lunedì alle domenica, l'attività si svolgerà regolarmente nel consueto orario dalle 8,30 alle 15,30. Nell’hotspot vengono effettuate tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, su prenotazione secondo le disposizioni delle Autorità competenti; l'accesso diretto è garantito esclusivamente per coloro che hanno aderito allo screening Piano Scuola sicura (alunni della Scuola secondaria di I° grado e personale scolastico) secondo le modalità in vigore. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i portali ilpiemontetivaccina e Salute Piemonte (dove è anche possibile consultare gli esiti).