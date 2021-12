Candelo su Radio24 e giornali nazionali, Gelone: “Esempio di grande eccellenza italiana”

Candelo fa sempre parlare di sé. Nei giorni scorsi, il borgo medievale alle porte di Biella è comparso su alcune testate nazionale. A segnalarlo con orgoglio il sindaco Paolo Gelone: “Candelo su Radio24 del Sole24ore e anche su La Repubblica come esempio di grande eccellenza italiana, di bellezza ed emozione anche nel periodo natalizio – si legge - Si sta chiudendo un 2021 ancora difficile, ma nonostante tutto abbiamo continuato a lavorare con serietà alla ripartenza e alla promozione: queste due sono solo le più recenti occasioni di visibilità in ordine di tempo, con Candelo sempre più protagonista in TV, radio e media nazionali: RAI, Mediaset, il Festival del Cinema di Torino e tanto altro. L'augurio è che anche il 2022 continui così, facendo crescere quel che abbiamo seminato per lo sviluppo del paese. Candelo avanti tutta!”.