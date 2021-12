"Con la polemica ostinata e senza dialogo, non si edifica nulla" le considerazioni di un lettore

come era ben prevedibile, la mossa di alcuni franchi tiratori, hanno determinato una situazione per nulla chiara in Provincia: Presidente di uno schieramento e maggioranza consigliare dell'altro. Mai come ora, tuttavia, è necessario il dialogo tra le parti. " Dur cun dur as fa gnun mur". Con la polemica ostinata e senza dialogo, non si edifica nulla. Bisogna trovare presto una "quadra".

C' è comunque una " cosa" che vorrei far notare: leggo oggi sui quotidiani che le province tornano al passato. Avranno cioè degli assessori. Questo significa una cosa, nel nome del PNRR: non so se saranno possibili assessori esterni, ma è chiaro che se è possibile, uno dovrà essere di Cossato, attualmente non rappresentata manco in consiglio provinciale. Inoltre Francesca Delmastro Delle Vedove dovrà avere un ruolo, non so quale, ma dovrà averlo.

Si parla di tre assessori, con delega: in questo momento, come farebbe qualsiasi politico serio occorre "ricucire" e portare nel Biellese più risorse possibili. Per creare posti di lavoro e ripopolare il Biellese. Io, se fossi in Emanuele Ramella Pralungo, sceglierei Paolo Rizzo del Pd, che ha esperienza ed è persona equilibrata, Mariano Zinno presidente del Consiglio Comunale di Cossato e la stessa Francesca Delmastro Delle Vedove per i piccoli comuni, o, se non volesse accettare, Elisa Pollero già consigliere provinciale.

Ogni Biellese, di destra, centro o sinistra, sarebbe ben lieto di vedere arrivare importanti finanziamenti nel Biellese. Claudio Corradino e Giacomo Moscarola compresi. E' fantapolitica ? No è buon senso. Uniti si farà qualcosa. Divisi non otterremo nulla o comunque poco.