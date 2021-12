Tennistavolo Vigliano chiude il 2021 con la quinta vittoria di fila

La fine del girone di andata del campionato regionale D2 vede la squadra di tennistavolo della Polisportiva Vigliano in vetta alla classifica in solitaria. Giovedì 17, presso il Palazzetto di Vigliano, si è disputata la quinta partita del campionato, ed è stata la quinta vittoria di fila per i padroni di casa impegnati contro la temibile Splendor 1922 di Cossato.

“È stata una partita molto combattuta ma alla fine siamo riusciti portarla a casa con il risultato finale di 5 a 3 a nostro favore – commenta il tecnico Adrian Panaite - Buone prestazioni da parte di Emanuele Gritti con 2 vittorie, Alessio Boggiani con una e altri due successi dal sottoscritto, sceso in campo per sostituire Lorenzo Bortolotto, purtroppo costretto all’assenza da altri impegni inderogabili. Si va quindi tutti in pausa natalizia con un bottino pieno di cinque vittorie che pone il tennistavolo Vigliano in un’ottima posizione per il raggiungimento dell’obiettivo D1”.