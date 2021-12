Sport Club Pralino alla Christmas Cup: Savioli, Cerchi, Rainero e Trocca conquistano l'oro

Questo weekend si è svolta la quattordicesima Christmas Cup di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, dove gli atleti dello Sport Club Pralino hanno ottenuto ottimi risultati portando la squadra in quinta posizione nella classifica generale.

Ottima prestazione di Giulia Cerchi che, nella specialità pinne, per la categoria assoluta, si fa spazio tra le atlete più gradi e si classifica terza nei 200 metri, quarta nei 100 metri e quinta nei 50 metri; superlativa anche la compagna Sofia Rainero che si classifica prima nei 50 metri, terza nei 100 metri e quarta nei 200 metri, mentre, l’atleta più grande tra le tre, Carolina Trocca, si posiziona due volte prima, nei 100 e 200 metri, e terza nei 50 metri. Infine, Margherita Zerbini, per la prima categoria, si classifica quindicesima nei 200 e 100 metri e diciottesima nei 50 metri.

Passando alla specialità monopinna, Valentina Basso, per la terza categoria, si classifica per tre volte prima dei 50,100,200 metri. Per la categoria assoluta, pur non essendo le loro specialità, troviamo Gaia Savioli con un argento nei 200 metri mono e un bronzo nei 100 metri mono, Carlotta Colombo che si classifica nona nei 200 metri mono, decima nei 100 metri mono e sesta nei 50 metri mono, e Greta Trocca che si posiziona ottava nei 200 metri mono, e dodicesima nei 100 metri mono.

Passando alla categoria maschile, ottime prestazioni di Pietro Pernici che si posiziona ottavo nei 200 metri mono, nono nei 100 metri mono e undicesimo nei 50 metri mono.Nicoló Marchiori, per la prima categoria, conquista una medaglia di bronzo nei 50 metri mono e due argenti nei 100 e 200 metri mono.

Infine Andrea Cartotto, specialità pinne, per la terza categoria, si classifica settimo nei 50 e 200 metri, quinto nei 100 metri.

Risultato più rilevante della trasferta è la staffetta 4x50 metri mista composta da Savioli, Cerchi, Rainero e Trocca che conquistano l’oro e realizzano il nuovo record italiano assoluto.

Gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli sono soddisfatti dei risultati di quest’ultima gara del 2021 e sono fiduciosi per le prossime che verranno nell’anno nuovo.