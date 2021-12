Scuola Pallavolo Biellese sconfitta nel derby con Novara

Dopo un inizio convincente la SPB non è riuscita a concretizzare, lasciando al Volley Novara i 3 punti in palio per la partita. Una buona pallavolo giocata da entrambe le squadre, con i biellesi che hanno commesso qualche errore di troppo nei momenti importanti della gara.

“Partita che purtroppo ha confermato ancora una volta la nostra difficoltà nel chiudere a nostro favore gli scontri diretti - dice Massimo Fabbro, secondo allenatore della SPB -. Comunque abbiamo la consapevolezza di essere in grado di competere ai più alti livelli e che ci manca davvero poco per arrivare al risultato. Un po’ più di consapevolezza dei nostri mezzi e di quel “killer instinct” che ad oggi ci è mancato in queste situazioni ci permetterà di prevalere nelle prossime occasioni”.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Novara 1-3

Parziali: 25-23; 21-25; 18-25; 25-27

SPB: Bagnasco 0, Bertoni 2, Gallo 0, Guala 10, Marchiodi 4, Rastello 0, Ricino 15, Scardellato 22, Silvestrini 5. Libero: Vicario. NE: Brusasca, Mazzoli.