Rimpianti a Cameri, Arcieri Biella restano a bocca asciutta

A Cameri tutti a bocca asciutta. Al centro sportivo, gli Arcieri Biella non sono riusciti ad emergere. Solo Sara Pivaro si avvicina al podio con un quarto posto, Eva Revera ancora alle prese con problemi articolari che le creano grossi problemi. Per quanto riguarda i maschi Andrea Celso e Carlo Clerico si attestano a metà classifica mentre Pierluigi Arsalice affonda nelle ultime posizioni. Ora tutti in pausa sino al nuovo anno, Covid permettendo, con sogni e speranze di grandi miglioramenti.