Pallacanestro Vigliano sfiora l'impresa con la capolista

Sfida al vertice per Pallacanestro Vigliano contro la prima in classifica, Paffoni Omegna, ancora imbattuta.

Buona partita sotto tanti punti di vista: buon gioco in attacco, a tratti bene in difesa, buone soluzioni prese. Purtroppo i ragazzi di coach Bona hanno pagato un primo tempo dove si è concesso troppo agli avversari e tanti rimbalzi in attacco. Ottimo quarto dove i giallorossi hanno continuato a crederci vincendo il tempo di 10 e sfiorando l'impresa.

Pallacanestro Vigliano vs Paffoni Omegna 60-67 (16-20; 27-41; 41-58)

Pallacanestro Vigliano: Zordan, Brando, Varale 1, Spirito 2, Imperadori 2, Gagliano 12, Fiorindo 11, Perla ne, Galeotti 2, Bottone 16, Bazzani 7, Scaglia Rat 7. All. Bona.