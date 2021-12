Natale con i fiocchi alla Rivetti di Biella

Sarà un Natale con i fiocchi quello in programma nell'impianto sportivo In Sport Massimo Rivetti di Biella. Tante le iniziative in programma, dedicate a bambini, adulti e famiglie.

La piscina Rivetti resterà aperta eccezionalmente anche nei giorni 24 e 31 dicembre e 6 gennaio, ma solo dalle 9 alle 12 per il nuoto libero guidato. Ritirando la propria cartella in segreteria si potrà partecipare alla tombola di Natale. Ogni giorno In Sport estrarrà un numero fino a giovedì 24 dicembre. Il fortunato che farà tombola vincerà un mese di abbonamento energia, valido per tutte le attività di fitness acquatico e terrestre.

Torna anche il Camp di In Sport, con tante attività ludiche e sportive, per trascorrere nel divertimento le festività scolastiche. Il Camp è dedicato a bambini e ragazzi da 3 a 12 anni e si svolgerà nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio. Infine non poteva mancare il tradizionale appuntamento con la serata di Fitness Natalizia. Giovedì 23 alle 20.30 Christmas Accadueo Dance Accademy, con esibizione della squadra di fitness agonistico. I partecipanti sono invitati a indossare un berretto natalizio.