Ippon 2 alla Venice Cup e Youth League

Anche quest'anno la Ippon 2 ha partecipato alla competizione mondiale di karate di altissimo livello tecnico in cui si è distinta in passato salendo sul podio con i suoi atleti di punta.

Al palazzetto di Jesolo, dall' 8 al 12 dicembre, più di 3000 atleti di 55 nazioni, tra cui numerose rappresentative Nazionali, hanno partecipato alle gare “Venice Cup”, riservata alle categorie Under 21 e Senior e “Youth League” per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.

La Ippon 2 era presente con 5 atleti di diverse categorie che hanno dimostrato di possedere una buona preparazione e di sapersi destreggiare sul tatami confrontandosi alla pari con ragazzi di tutto il mondo. Per gli Under 21 il risultato migliore è stato raggiunto da Giulia De Rosso che si è classificata al 7°posto nella cat. -50 kg; buona prova per Jacopo Botosso, cat. 67 kg, anche se, fermato al secondo turno dall' atleta della Nazionale Italiana Gian Marco Pacino che, essendo poi sconfitto in finale di poule, ha impedito il ripescaggio dell’atleta biellese. Nella categoria Under 16, Cristina De Rosso, -54 kg, è stata battuta da una forte inglese e non ha potuto proseguire la gara. Negli Under 14, scontro tra Campioni Italiani nei +55 kg, in cui Filippo Mosca ha segnato il passo contro Francesco Ferrarini che però si è fermato nel turno successivo. Ottima prova per Maia Cisilino, +47 kg, che ha recuperato un combattimento in cui perdeva per 4/0 contro una atleta tedesca, ma con grande determinazione non si è arresa ed è riuscita a conquistarsi la vittoria per 6/5; al secondo turno purtroppo Cisilino ha perso contro l'atleta bulgara che ha disputato la finale per il terzo posto.

Il D. T. Feggi si dichiara soddisfatto del comportamento dei suoi atleti e soprattutto dei più giovani che per la prima volta hanno affrontato un'esperienza così difficile e ricca di emozioni.