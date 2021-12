Al via il master in Virologia Ambientale, Marnati: “Risposta straordinaria ad una esigenza”

L’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del master in Virologia Ambientale, che si è tenuta nella sede di Arpa Piemonte a Torino.Il master, ideato e proposto dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze Cliniche e Biologiche in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) Piemonte, è diretto dal professor David Lembo, dell’Università di Torino e coordinato da Angelo Robotto, direttore generale di Arpa Piemonte.

Si tratta di un master unico in Italia che nasce per rispondere all'esigenza sociale di formare una nuova figura professionale, ad oggi assente, ma di cruciale utilità per affrontare i rischi pandemici presenti e futuri, il virologo ambientale, figura che non solo sarà in grado di campionare l'ambiente, ma saprà utilizzare metodi molecolari sviluppati ad hoc per rilevare i virus nelle diverse matrici ambientali.

“Il master in Virologia Ambientale – ha affermato l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - è il risultato di un lavoro sinergico tra Arpa e Regione iniziato tempo fa, nel pieno della pandemia quando era emersa l’esigenza di avere nuovi laboratori per processare i tamponi ed Arpa mise a disposizione uno spazio abbandonato da tempo – ha sottolineato l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - E Regione ed Arpa stanno tutt’ora lavorando insieme per mettere a punto studi e ricerche che permettano da un lato di colmare quelli che oggi sono ancora “vuoti di conoscenza” e dall’altro migliorare la vita delle persone. Questo master è il risultato del lavoro che stiamo facendo. È una risposta straordinaria ad una esigenza”.

All’inaugurazione erano presenti anche il professor Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’università di Torino, e Silvana Dalmazzone, professoressa di Economia ambientale e gestione delle risorse naturali dell’Università degli Studi di Torino. Il master ha durata di un anno e si concluderà a dicembre 2022.