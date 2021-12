Competenze digitali: quali sono e perché sono importanti

Nel mercato del lavoro sono sempre più ricercate le competenze digitali, anche alla luce della grande penetrazione delle aziende tech nel nostro continente. Secondo alcuni studi recenti dell’Unione Europea, nel prossimo futuro ben 9 posti di lavoro su 10 saranno riservati a chi possiede delle competenze digitali, a discapito di chi possiede esclusivamente una formazione tradizionale. La richiesta di profili digital è già iniziata e le aziende sono già consapevoli dell’importanza di modernizzare le competenze dei propri dipendenti.

Proprio per questo motivo molte aziende si affidano a webinar formativi: tra i tanti provider di piattaforme per webinar esistono anche eccellenze italiane. Teleskill è una società italiana specializzata nella produzione di piattaforme e-learning per imprese e privati e sul sito Teleskill.it è possibile avere maggiori informazioni.



Dalle Digital Soft Skills alle Hard Skills: le competenze digitali più richieste



Se è possibile migliorare le proprie conoscenze e abilità – le cosiddette hard skills - attraverso lo studio e la formazione, è opportuno sottolineare che i profili dei lavoratori dovrebbero essere valorizzati anche dalle cosiddette soft skill, competenze trasversali fondamentali nella vita professionale che riguardano aspetti che ogni individuo eredita dal tessuto socioculturale nel quale è cresciuto e al quale appartiene.

Sono soft skill ad esempio, le capacità comunicative, di leadership, di problem solving, di intraprendenza, di autonomia ecc.

Queste capacità, declinate nella versione digitale, diventano le digital soft skills.

Vediamone alcune:

Una delle principali soft skill richieste dal mondo del lavoro è la capacità di problem solving , che riguarda nello specifico l'abilità del professionista di gestire diverse situazioni contemporaneamente e di trovare una soluzione facile e immediata, anche se ci si trova in difficoltà. Anche nel campo digitale gli ostacoli spesso sono molti e trovare la giusta strategia o il giusto strumento per un workaround è una dote molto importante;

Tra le soft skills più richieste troviamo anche il knowledge networking che consiste nell'avere la capacità di assimilare, individuare, gestire e organizzare le informazioni provenienti dai diversi canali di comunicazione, soprattutto dai social network, dai blog e dalle nuove piattaforme virtuali;

Connesso al knowledge networking troviamo la virtual communication , una soft skills che permette al professionista di interagire con i diversi strumenti digitali e al contempo di gestire la propria identità digitale, attraverso tutti i nuovi media;

L'ultima soft skill che richiede il nuovo mondo del lavoro è spiccatamente personale e consiste nell'avere una visione aperta verso gli altri e verso i nuovi strumenti digitali , cercando soluzioni fuori dall'ordinario: è necessario dunque avere buone capacità di adattamento per essere protagonisti in un ambiente che muta di continuo;

Come detto, le soft skills sono complementari alle hard skills, competenze specifiche che invece si acquisiscono perlopiù con lo studio e la formazione.

Quando si parla di digital hard skills, ci si riferisce soprattutto alle competenze STEM che sono le più ricercate dalle aziende: un buon 30% degli annunci di offerte di lavoro, infatti, riguardano proprio queste abilità.

L'acronimo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) indica un insieme di competenze tecnico-scientifiche che il mondo del lavoro sta ricercando per affrontare le nuove sfide digitali e tecnologiche.

Per acquisire questo tipo di competenze può essere importante seguire dei corsi di laurea o di specializzazione in matematica, chimica-farmaceutica, statistica, ingegneria, architettura, fisica o informatica.

Nei prossimi anni si ricercheranno sempre più figure con competenze STEM ed esperti in intelligenza artificiale, robotica, programmazione e cyber security, ma anche professionisti della comunicazione che sappiano gestire e sfruttare i nuovi media.