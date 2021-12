Accademia Perosi, una serata dedicata a Clara Schumann al circolo Sociale

La figura e il talento di Clara Wieck Schumann, compositrice ed esecutrice di bellissime romanze, sono stati al centro della serata degli auguri del Lions Club Biella Bugella Civitas organizzata con l'Accademia Perosi al Circolo Sociale Biellese.

A introdurre la figura della moglie di Robert Schumann (1819-1896), vissuta in piena epoca Romantica, è stato il direttore artistico dell'Accademia Perosi, Stefano Giacomelli, mentre a eseguire con particolare intensità e sensibilità le tre romanze scritte da Clara nel 1853 sono state la violinista Gemma Lee, alla quale il club lionistico ha regalato una Borsa di studio, e Tahe-Lee Liiv al pianoforte, entrambe allieve dei corsi di perfezionamento all'Accademia musicale del Piazzo.

La violinista Gemma Lee, nata a Sidney e finalista in vari concorsi in Australia, si è poi trasferita in Germania dove, oltre ad essersi diplomata ad un Master, ha suonato nella NDR Radiophilarmonic di Hannover, ed ora lavora stabilmente nella sezione violini primi dell'Orchestra Gewandhaus di Lipsia. La pianista Tahe-Lee Liiv, nata in Estonia, ha ottenuto il primo premio e due premi speciali alla IX Estonian Piano National Competition di Tallin. E' la più giovane vincitrice nella storia del concorso estone. La diociottenne ha ottenuto anche un Premio a New York e uno in Connecticut nella categoria giovani artisti.