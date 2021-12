Valle Elvo ancora nel mirino dei ladri, furti a Magnano e Occhieppo Inferiore

Valle Elvo ancora nel mirino dei ladri. Nella giornata di sabato, 18 dicembre, ignoti si sono introdotti all'interno di un alloggio di Magnano, approfittando dell'assenza dei proprietari, e hanno forzato le porte d'ingresso: inoltre, dopo aver messo a soqquadro le stanze in cerca di preziosi, si sarebbero allontanati con alcuni monili in oro. Tornato a casa, il padrone di casa ha immediatamente contattato le forze dell'ordine.

Modalità simili si sono registrate a Occhieppo Inferiore: vittima questa volta una donna che si è ritrovata l'abitazione in subbuglio. Non è andata meglio, invece, in un appartamento vicino, dove i malviventi hanno desistito dai loro intenti criminali, forse perché disturbati dalla presenza degli inquilini. Su tutti questi episodi stanno ora indagando i Carabinieri.