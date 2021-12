Perde il controllo dell'auto per il ghiaccio sulla strada, attimi di terrore per una 19enne (foto di repertorio)

Perde il controllo dell'auto a causa della presenza di ghiaccio sulla strada e rimane coinvolta in un incidente autonomo. Attimi di terrore per una giovane biellese nella mattinata di sabato, 18 dicembre, a Brusnengo: fortunatamente la 19enne alla guida non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto i Carabinieri di Masserano per i rilievi di rito.