Dolore a Ponderano per la morte di Francesco Giublena, aveva 86 anni (foto di repertorio)

Lutto a Ponderano per la morte di Francesco Giublena, scomparso all'età di 86 anni. Alpino e amante della montagna, ha lavorato per molti anni nella farmacia di via Ivrea, a Biella, dimostrando sempre grande competenza e passione. La corona si terrà questa sera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Ponderano; sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 14.30 di domani, 21 dicembre.