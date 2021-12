Biella, cade a terra e non riesce a rialzarsi: le sirene risuonano a Chiavazza (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Tornano a risuonare le sirene nella centralissima via Rosazza di Chiavazza. Dalle prime informazioni raccolte, un uomo è caduto all'interno del suo appartamento per cause ancora da accertare e non riusciva più ad alzarsi da terra.

Nel giro di breve tempo, si sono portate sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco per il primo soccorso. In seguito, l'uomo è stato affidato alle cure del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale.