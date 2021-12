Anziano in difficoltà dentro casa, Vigili del Fuoco in sirena a Occhieppo Superiore (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco. Nella prima serata di oggi, 20 dicembre, la squadra si è recata a Occhieppo Superiore per prestare soccorso ad un anziano, caduto in casa e impossibilitato a rialzarsi. Dopo essersi portati all'interno dell'abitazione, i Vigili del Fuoco hanno affidato il pensionato alle cure del 118 per il trasporto in ospedale.