Benna: aiuti alle famiglie in difficoltà legate all'emergenza Covid

La Giunta comunale di Benna, con delibera n.54/2021, ha istituito un bando di sostegno rivolto ai soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, che potranno così presentare richiesta per soddisfare il bisogno di assistenza alimentare, ricevere supporto nel pagamento dei canoni di locazione o utenze domestiche (luce, acqua, gas e TARI utenze domestiche Comune di Benna).

La domanda potrà essere presentata per una o più di una linea di intervento. Potranno fare richiesta del contributo i nuclei residenti a Benna che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria: - per aver subito una riduzione/interruzione della attività lavorativa;- per aver perso il lavoro dopo il 2020 a causa dell’emergenza Covid.

La domanda di aiuto potrà andare anche a coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per un immobile sito nel Comune di Benna presso il quale risiedono con il proprio nucleo familiare, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, che presenti un canone annuale non superiore a € 8.000,00 escluse le spese.

Il bando si estende anche alle utenze domestiche (acqua, luce, gas e TARI) relative all’abitazione presso cui risiede il nucleo famigliare sito nel Comune di Benna.La misura NON è rivolta a coloro che risultino già percettori di REDDITO DI CITTADINANZA.I contributi economici saranno erogati, in esito alla raccolta delle istanze, che avverrà principalmente per via telematica attraverso la mail benna@ptb.provincia.biella.itIn caso di impossibilità all’invio telematico, sarà ammessa la presentazione dell’istanza in forma cartacea, durante l'orario d’ufficio, al protocollo dell’Ente.

La raccolta delle domande si svolgerà sino al 31 dicembre 2021.