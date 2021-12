Candelo, premiati gli Alpini in consiglio per l'opera svolta al Centro Vaccinale

Giovedì 16 dicembre, prima della seduta del Consiglio Comunale di Candelo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Gelone ha voluto consegnare ai gruppi alpini di Borriana, Candelo, Gaglianico, Ponderano e Verrone un riconoscimento scritto per il lavoro di volontariato dedicato a favore del Centro Vaccinale di Candelo durante i suoi mesi di operatività.

In oltre 3 mesi più di 30 tra Alpini, amici degli Alpini ed aggregati si sono alternati al fine di coadiuvare il personale medico e amministrativo per le operazioni di vaccinazione a favore non solo della popolazione di Candelo, ma di tutti i comuni limitrofi che hanno usufruito di tale servizio. Ancora una volta i gruppi alpini hanno saputo interpretare nel pieno del significato il motto sezionale degli alpini biellesi: Tucc un.