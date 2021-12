Biella, dal Comune contributi a Aib Biella e alla Protezione Civile di Vigliano

Contributi in arrivo alla squadra Aib e Pc di Biella Odv "Biella Orso" e ai volontari della Protezione Civile di Vigliano. Attraverso una delibera di giunta, oggi 20 dicembre, il Comune di Biella ha stanziato rispettivamente 4 mila euro per l'Aib Biella e il resto per la squadra di Vigliano.

Nel dettaglio, nel documento si legge che il contributo vale per i volontari di Biella per l'attività di Protezione Civile svolta negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, mentre per Vigliano per l'attività eseguita dal 9 settembre 2020 al 5 settembre 2021.