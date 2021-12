Biella, ai giardini Zumaglini giornata all'insegna dell'ecologia con Plastic Free

Le feste, si sa, portano le persone a consumare di più e spesso, senza farlo apposta, il numero dei rifiuti lasciati a terra aumenta. Per tutte le realtà impegnate sul fronte dell’ecologia questo è un periodo in cui non ci si può rilassare troppo e l’associazione Plastic Free non fa eccezione.

Domenica 19 dicembre, i volontari si sono recati in un luogo centrale di Biella, i giardini Zumaglini, raccogliendo più di 60 kg di rifiuti tra mozziconi, tappi di bottiglia e altro: “Siamo orgogliosi – comunicano dall’associazione – di poter riportare alla luce luoghi delle nostre città prima abbandonati all’incuria. Nel nuovo anno ci attendono numerosi appuntamenti e ci auspichiamo che sempre più persone aderiscano al progetto”. L’impegno non è passato inosservato e in loco si è recato il sindaco Claudio Corradino per congratularsi con i volontari.