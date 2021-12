Atap: AAA cercasi autisti

ATAP ricerca operatori di esercizio da adibire alla mansione di conducenti di linea/servizi di noleggio, muniti di patente di guida di categoria minima “D” e di CQC per il trasporto persone.

La società invita tutti gli interessati a inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail: segreteria@atapspa.it.

"I dati personali degli interessati - spiega Atap - saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento di prove selettive preliminari all’eventuale assunzione, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della privacy".

Intanto Atap ha predisposto il calendario per i servizi del periodo delle festività:

Non verranno effettuate le corse scolastiche Linee Urbane di Vercelli e Biella (corse contrassegnate sui quadri orario con l’apposita dicitura SCOL). Nei giorni di Natale (Sabato 25 Dicembre) e Capodanno (Sabato 1° Gennaio) non verrà effettuato alcun Servizio di Linea. Nei giorni Vigiliari di Natale (Venerdì 24 Dicembre) e di Capodanno (Venerdì 31 Dicembre) verranno effettuate le corse previste nei giorni di Sabato non scolastico. Nei giorni di Santo Stefano (Domenica 26 Dicembre) ed Epifania (Giovedì 6 Gennaio) sarà in vigore l'orario Festivo.Nei giorni di Venerdì 24, Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29, Giovedì 30 e Venerdì 31 Dicembre, Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5, Venerdì 7 e Sabato 8 Gennaio saranno effettuate le corse non scolastiche (contrassegnate dalla specifica dicitura Nsco) oppure Annuali (senza limitazione di periodo).

Il Servizio riprenderà secondo l'orario dei giorni scolastici a partire da Lunedì 1 0 Gennaio 2022