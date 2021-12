Scomparsa Frida a Ponderano, l'avete vista?

È scomparsa Frida, qualcuno l'ha vista? L'ultima volta è stata intravista a Ponderano, in via Mazzini, all'altezza della farmacia lo scorso 6 dicembre. Si tratta di una gatta europea di 2 anni e mezzo, con pelo folto e una particolarità: sopra gli occhi è leggermente stempiata.

Abituata a stare in casa, esce tranquillamente tutti i giorni e si lascia avvicinare facilmente. Di notte, però, dorme in casa. In paese, sono state affisse scatti e immagini del felino. Chi l'avesse vista può contattare il numero 334.3343241.