Un lettore scrive: "Girando in città, riscontro distacco e fastidio nel sentire alcune chiacchiere popolane"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di un nostro lettore.

"Buongiorno, sono da circa un anno qui a Biella e piano piano mi sto integrando, o almeno provandoci, in questo territorio per me veramente nuovo e fino a qualche anno sconosciuto. Dai racconti che mi vengono fatti è stato un territorio sicuramente ricco e che ha avuto il suo massimo splendore grazie al tessile e ai tessuti che venivano prodotti. E di cui a poco a poco sto imparando ad apprezzarne la pregevolezza. Tuttavia, girando in città, spesso solo, a volte provando a fare esperienze riscontro un senso di distacco e fastidio nel sentire alcune chiacchiere popolane. Eh ma a Biella una volta che hai visto Oropa non c' è niente più da vedere...eh ma il centro è morto... ma al piazzo ci sono solo 4 case.. che ci viene a fare il turista su che per colpa loro non possiamo tornare a casa... Per colpa loro la funicolare non funziona mai il weekend... Bè le 4 case vecchie del Piazzo, con la vista stupenda su Oropa e su tutta la città, unitamente ai vari palazzi storici (che sembrano quasi anonimi) e le chiese (spesso chiuse) potrebbero diventare l'anima se valorizzate, ma senza un cambio di mentalità la città affossa e i soldi del tessile, tenuti sotto il mattone, finiscono. E se non si lavora sull' accoglienza la gente arriverà con il panino da casa...Idem Oropa.. posto a dire favoloso ma ti imbatti con la scortesia dell' autista e di alcuni ristoratori, con la difficoltà di acquistare un biglietto dell' autobus, non vieni accolto da nessuno che sappia darti un minimo di indicazione, spiegarti un minimo di storia, che ti incuriosisca a fare una passeggiata, ad acquistare un gadget....Insomma tanto da lavorare".