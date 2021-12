"Cantare col cuore" arriva dritto ai cuori. A Casapinta con "Natale in coro" si respira aria di festa FOTOGALLERY

La pausa di alcuni anni non ha minimamente scalfito la verve dei coristi della Corale di Casapinta che quest'anno hanno riportato in scena, nella Chiesa di San Lorenzo, l'evento "Natale in coro". Ospite della serata il coro Aurora Montis di Valdilana, diretta da Gianluigi Colpo che, insieme alla Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini, ha intrattenuto il pubblico, che ha riempito la Chiesa, con canti in tema natalizio ed altri della tradizione piemontese.

"Questa serata è un ritorno verso la normalità - ha detto il Sindaco Mauro Fangazio - e di normalità ne abbiamo bisogno ora più che mai. Rinnovo ai presenti i miei migliori auguri per un anno di rinascita"

Anche Don Renzo ha salutato i presenti: "In periodi così duri come quelli che stiamo vivendo anche i momenti gioiosi sono importanti e il Natale, così importante per noi Cristiani, serva a ricordarci quanto ancora di umano e bello ci sia ancora nell'uomo"

"Cantiamo col cuore" - ha detto il portavoce della Corale di Casapinta - e quel cuore e la passione sono arrivati forte e chiaro ai cuori di chi ha passato una serata riscoprendo quanto sia importante incontrarsi, tener vive le tradizioni e prodigarsi per regalare momenti sereni e gioiosi.