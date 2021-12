Su Nuraghe Calcio Biella vince 4-1 contro Giullari di Corte

Giovedì 13 dicembre 2021, “Su Nuraghe Calcio Biella” [,] porta a casa un nuovo importante risultato, vincendo 4-1 contro “Giullari di Corte”, formazione dominatrice della classifica provvisoria del campionato provinciale di calcio a 7.

Derby originariamente in calendario a Vigliano Biellese, trasferito per inagibilità di campo presso il vicino disponibile “Sport Center” di Gaglianico, sgombro di neve.Il non previsto disagio con trasferimento improvviso non ha smorzato su entrambi i fronti la voglia dei giovani atleti di misurarsi sul terreno di gioco, gli uni pronti a difendere le postazioni conquistate, gli altri ben decisi a dare battaglia per conquistare la vetta.Dopo i primi minuti di gioco, subito il gol di vantaggio dei ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore, seguito da un sofferto pareggio. Poi, a raffica, altre tre palle messe a segno a garantire l’ampio margine la vittoria.

Lunedì 20 dicembre, alle ore 20:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik”, in corso Avilianum di Vigliano Biellese, si disputerà la partita di recupero della seconda giornata, a suo tempo rinviata per avverse condizioni climatiche: in campo “Su Nuraghe Calcio Biella”, che accoglierà la sfida di “Gasthof”.