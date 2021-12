Lessona, bonprix TeamVolley conquista la nona vittoria senza sbagliarne una

E sono nove. Di fila. Il bonprix TeamVolley, per la prima volta nella sua storia recente, è in vetta (da sola), prima della pausa natalizia.

Il nono centro consecutivo è arrivato ieri sera, sabato 18 dicembre, al palasport di Lessona, al termine di una partita dura, molto combattuta e, a tratti, anche bella da vedere contro MTS SER Santena. Non è stato un match facile, si diceva. La formazione torinese naviga oggi a metà classifica, ma è tra le meglio attrezzate del girone, vantando ottime individualità, tra prospetti di belle speranze e atlete più esperte. Due, però, le dolenti note nei fondamentali: la ricezione e il bagher. Su queste due debolezze, le ragazze di coach Fabrizio Preziosa hanno intelligentemente costruito, punto dopo punto, la loro vittoria.

La partita è iniziata in equilibrio, con i due sestetti che si sono affrontati fin dalle prime battute, e senza troppi tatticismi, a viso aperto. Avvio punto a punto, fino al 12-10, quando il coach di Santana è costretto a chiamare il primo timeout per parlare con le sue giocatrici. Non servirà a nulla, perché il TeamVolley piazza un parziale di 5-2 e si porta sul 17-12, grazie a un ace di Levis. A quel punto sale in cattedra Letizia Gualinetti che, spalleggiata da Benni Daffara in palleggio, si carica le compagne sulle spalle. Il primo set si chiude sul 25-15 con due muri consecutivi che sbarrano la strada al sestetto ospite: il primo, per il set point, di Gualinetti, il secondo, per archiviare il parziale, di Daffara. Nel secondo set la formazione ospite cerca subito di raddrizzare le sorti del match, con una partenza razzo. Dopo pochi minuti, complice una svista dell'arbitro, Santena conduce 5-2. Sul 4-9, dopo un ace della centrale ospite Ludovica Scapati, coach Fabrizio Preziosa preferisce fermare il tempo. In uscita dal timeout un bel primo tempo di capitan Sara Gaito accorcia le distanze (5-9), ma dall'altro lato della rete risponde immediatamente l'opposto Giorgia Garrone, riportando la sua squadra sul +5, 10-5. Un'invasione di Daffara regala a Santena il 12-6. Letizia Gualinetti prova ancora a ricucire, ma sul 15-8 per le torinesi Preziosa ferma di nuovo il cronometro. Alcuni errori e una schiacciata di Levis riportano le biancoblù in scia, sul 16-12. Nuovo timeout per lo staff di casa, ma Santena tiene botta. Arriva un ace di Levis e il bonprix TeamVolley riapre i giochi portandosi a -2 (17-19). Immediata la reazione ospite: 17-20. Zatta lascia il posto a Bibi Biasin, ma Lucia Busso segna il 21-17. Si arriva sul 22-23 grazie ad un errore del sestetto torinese, ma è ancora Ludovica Scapati a portare la sua squadra sul 24-22, dopo un errore di Bibi Biasin, che non riesce a mettere per terra un pallone "conteso" a rete. Un punto per parte, e il set si chiude 25-23. Il conto dei parziali è in perfetta parità e Santena sembra essere in fiducia. L'inizio del periodo successivo, invece, è tutto targato bonprix TeamVolley. Sara Gaito innesta la marcia più alta e porta le biancoblù sul 4-0, complice anche una schiacciata in out delle avversarie. Santena, però, non ci sta, e ricomincia a giocare. Giulia Busso e la solita Scapati riportano il punteggio in parità a 4. Da quel momento in avanti il set viaggia sulle ali dell'equilibrio: parità a 8, poi 11, 17, 21. Santena mette la testa avanti sul 22-21, timeout Preziosa e Francesca Peruzzo firma la nuova parità a 22. Santena sbaglia e coach Stefano Di Martino ferma il tempo. Non serve a nulla. Letizia Gualinetti segna il punto del 24-22, poi le ospiti fanno harakiri sbagliando la battuta e regalando il 2-1 alle biancoblù di casa. Il quarto set ripropone lo stesso copione del parziale precedente. 4-0 interno, poi 6-2 e timeout Santena. Il 10-3 coincide con un ace di Gualinetti. Nuova interruzione per coach Di Martino che cerca di suturare la ferita, ma non ci riesce. Zatta e una fast di capitan Gaito scavano il solco: 15-7. Peruzzo mette per terra un bel primo tempo (17-9), e pochi attimo dopo Giorgia Zatta atterra sul piede di un'avversaria infortunandosi. Garrone prova a tenere le sue compagne in linea di galleggiamento, ma Levis e Peruzzo, dopo un errore per parte in battuta, portano il bonprix TeamVolley sul 23-17. Ci prova ancora Garrone, 24-18, poi un nuovo errore in battuta della formazione ospite chiude definitivamente i giochi: 25-18 e tutti a casa.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura - commenta coach Fabrizio Preziosa -. Noi, peraltro, stiamo attraversando un momento di leggera flessione a causa di alcune defezioni e infortuni che abbiamo dovuto registrare in queste ultime settimane. E stasera abbiamo perso anche Zatta, che si è fatta male alla caviglia. Per fortuna la pausa natalizia ci darà un po' di respiro, con la possibilità di mettere nuova benzina nel serbatoio, e recuperare alcune giocatrici. In ogni caso, siamo imbattuti e primi in classifica, abbiamo lasciato per strada solo due punti, contro avversarie dirette. L'unico appunto che posso fare alle ragazze dopo la partita di stasera è che avremmo potuto giocarcela meglio sotto il profilo tattico. Dobbiamo imparare a sfruttare di più le debolezze dell'avversario, non aiutarlo rischiando di andare a schiantarci sui suoi punti di forza. Santena, a livello di individualità, è forse la squadra più strutturata del nostro girone: ha grande fisicità, centimetri e qualità in fase di attacco. Paga invece dazio in seconda linea, ed è lì che si può lavorare per portare a casa la partita, come avevamo spiegato alle ragazze in fase di preparazione del match».

«Una vittoria importante, contro una squadra "fisicata" - sottolinea Francesca Peruzzo -. Per noi era fondamentale lavorare bene sulla battuta, cosa che però ha funzionato solo a tratti. Siamo state brave a mettere in campo tanto cuore e orgoglio. Sicuramente non è stata una partita facile, ma l'avevamo preparata bene. Ci siamo un po' complicate la vita commettendo errori gratuiti e così facendo abbiamo dato una mano alle nostre avversarie, ma siamo riuscite a rimanere concentrate e a portare a casa tre punti preziosissimi, che ci permettono di chiudere in vetta alla classifica prima della sosta natalizia. Ora, finalmente, possiamo riposarci un po', poi torneremo in palestra più cariche di prima».

BONPRIX TEAMVOLLEY - MTE SER 3-1Parziali: 25-15, 23-25, 25-23, 25-18

TeamVolley: Daffara 3, Gualinetti 17, Barbonaglia ne, Zatta 4, Levis 13, Gaito 14, Cimma (L), Biassoli ne, Biasin 2, Peruzzo 13. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.